

جيزان 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غدًا، برنامج "إدارة المسجد"، الذي يستهدف منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين وخطباء، وذلك بجامع القرعاوي بمحافظة أبوعريش.

ويأتي البرنامج بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، حيث يقدمه كل من علي بن محمد النعمي، وخالد بن أحمد النجمي، ويُقام عقب صلاة العصر.

// انتهى //

10:05ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "إدارة المسجد" برنامج بفرع الشؤون الإسلامية في جازان غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.