شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: البيان الصادر عن السعودية والإمارات يؤكد روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على اليمن والان مع التفاصيل

قال محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، الإثنين، إن البيان الصادر عن السعودية والإمارات يؤكد روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على الدولة اليمنية.

وكتب السفير السعودي لدي اليمن، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا إن البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على الدولة اليمنية، وعزم قيادة البلدين المشترك لإعادة الأمن والاستقرار ليس لجنوب اليمن فقط بل لكل أراضيه.

وأضاف قائلا: "اليمنيون قادرون بدعم إخوتهم في التحالف على معالجة أي اختلافات سياسية بينهم طالما كانت هذه الاختلافات تحت سقف الوطن اليمني، أما من يعمل لتحقيق مصالح نظام طهران وأجندته على حساب اليمن، فسيواجهه اليمنيون مهما كانت التحديات والاختلافات الداخلية، وسنكون صفاً واحداً إلى جانبهم".

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وتابع: "تسعى قيادة وحكومة المملكة دوماً لتوحيد صفوف أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتجاوز أي اختلافات عبر الحوار، للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتستمر في تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والعسكري والإغاثي والاقتصادي والتنموي لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره".

وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قد أكد، في سلسلة تغريدات، أن العلاقة الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق في مختلف المجالات هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم.

كما أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات ووزارة الخارجية في السعودية، اليوم الإثنين، بيانا مشتركا أكد استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، مستنكرا حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.