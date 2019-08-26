- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق ناقلة الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو وصور.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق ناقلة الوقود
متابعات الخليج 365 - الدرب
أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب باشرت حريق ناقلة وقود بدوار البلدية.
وأضاف أنه تم إخماد الحريق من قِبل فرق الدفاع المدني ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب ولم تسجل أي إصابات في الموقع ولله الحمد.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر احتراق الشاحنة بالكامل، وتصاعد ألسنة اللهب منها في مشهد مروع.
وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني في المنطقة موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق ناقلة الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.