فيديو وصور.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق ناقلة الوقود

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - الدرب

أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب باشرت حريق ناقلة وقود بدوار البلدية.

وأضاف أنه تم إخماد الحريق من قِبل فرق الدفاع المدني ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب ولم تسجل أي إصابات في الموقع ولله الحمد.

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وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر احتراق الشاحنة بالكامل، وتصاعد ألسنة اللهب منها في مشهد مروع.

وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني في المنطقة موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق.