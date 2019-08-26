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نجاح جراحتي قلب مفتوح تنقذ حياة مريضين في نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
أجرى فريق طبي متخصص في جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بنجران وبنجاح، ولله الحمد، عمليتي قلب مفتوح لمريضين، أسهمتا بفضل الله في إنقاذ حياتهما حيث تم استخدام أحدث تقنيات الجراحة والتخدير وشملت التبريد إلى درجة ١٨ مئوية وإيقاف الدورة الدموية تماماً لمدة نصف ساعة لترميم الشرايين المتهتكة.
وقالت الصحة في نجران: إن الحالتين تطلبتا تدخلاً جراحياً عالي الخطورة، حيث كانت الأولى تتطلب ترقيع جرح غائر في عضلة القلب through and through والثانية كانت لترميم الشريان الأورطي الصاعد والشريان الأهم المتفرع منه Innominate artery وبفضل الله أُجريت العمليتان بنجاح ليعود القلب للنبض مجدداً وبشكل طبيعي.
وبينت الصحة بأن حالة المريضين مستقرة ويتلقيان حالياً الرعاية الصحية اللازمة من قِبل الأطباء في المركز.
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