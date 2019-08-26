- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لمواجهة الأعاصير ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لمواجهة الأعاصير !
متابعات الخليج 365 - متابعة
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلاً باقتراحه إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة.
وقال موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا، إنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع ترامب على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الأفريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة.
ووفق مصدر لم يكشف عن هويته ترك الحاضرون الاجتماع، وهم يتساءلون ”كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا؟!”.
يذكر أنه في عام 2017 سأل ترامب مسؤولًا كبيراً عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.
وتطفو هذه الفكرة على السطح بين وقت وآخر، على الرغم من أن العلماء يجمعون على أنها لا يمكن أن تنجح.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لمواجهة الأعاصير ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.