ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لمواجهة الأعاصير !

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلاً باقتراحه إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة.

وقال موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا، إنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع ترامب على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الأفريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة.

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ووفق مصدر لم يكشف عن هويته ترك الحاضرون الاجتماع، وهم يتساءلون ”كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا؟!”.

يذكر أنه في عام 2017 سأل ترامب مسؤولًا كبيراً عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.

وتطفو هذه الفكرة على السطح بين وقت وآخر، على الرغم من أن العلماء يجمعون على أنها لا يمكن أن تنجح.