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فيديو مروع.. احتراق شاحنة وقود بمنتصف الطريق في الدرب
متابعات الخليج 365 - الدرب
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، احتراق شاحنة وقود، بمنتصف الطريق في محافظة الدرب بجازان.
وأظهر مقطع فيديو متداول، احتراق الشاحنة بالكامل، وتصاعد ألسنة اللهب منها في مشهد مروع.
وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني في المنطقة موقع الحادث، للسيطرة على الحريق.
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