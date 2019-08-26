2019-08-26

فيديو مروع.. احتراق شاحنة وقود بمنتصف الطريق في الدرب

متابعات الخليج 365 - الدرب

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، احتراق شاحنة وقود، بمنتصف الطريق في محافظة الدرب بجازان.

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وأظهر مقطع فيديو متداول، احتراق الشاحنة بالكامل، وتصاعد ألسنة اللهب منها في مشهد مروع.

وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني في المنطقة موقع الحادث، للسيطرة على الحريق.