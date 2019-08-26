وفاة الفنان البحريني محمد عواد .. هذه أهم أعماله

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت هيئة البحرين للثقافة والآثار اليوم الأحد المؤلف والمخرج والممثل المسرحي محمد عواد الذي توفي عن 81 عاماً بعد رحلة عطاء طويلة في مجال الساحة الفنية البحرينية والخليجية والعربية بصفة عامة.

وقالت الهيئة في بيان لها: “خسرت الساحة الفنية البحرينية رمزاً من رموز المشهد الفني الخليجي، والذي كانت له إسهامات واضحة في الحراك المسرحي، كتابة وإخراجاً وتمثيلاً”.

كما نعاه نبيل الحمر، المستشار الإعلامي لملك البحرين، على تويتر قائلاً: “فقدت البحرين قامة مسرحية وأدبية وثقافية رفيعة”.

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وأضاف: “شكل عطاء الفنان محمد عواد الفني والمسرحي منذ الستينات رافداً إبداعياً هاماً وأثرى الحركة المسرحية والثقافية في البحرين والخليج العربي”.

ولِد الفنان محمد عواد في يوليو تموز عام 1938 بمنطقة القضيبية في المنامة. بدأ حياته معلماً للفنون قبل أن يؤسس فرقة المسرح الكوميدي عام 1968 كما شارك عام 1970 في تأسيس فرقة المسرح البحريني التي تحولت لاحقاً إلى مسرح أوال.

قدم الفنان محمد عواد العديد من المسرحيات مثل (كرسي عتيق) و(إذا ما طاعك الزمان) و(المغني والأميرة) و(يا ليل) و(بوخليل في الميدان) و(السوق) و(حليمة ومنصور) و(سوق البطيخ) و(درب العدل) وغيرها.

وساعد التلفزيون الفنان الراحل محمد عواد على تحقيق انتشار أكبر من خلال المسلسل الكوميدي (سوالف أم هلال) الذي أدى فيه دور أبو هلال وشارك في العديد من المسلسلات منها (حسن ونور السنا) المقتبس عن ألف ليلة وليلة و(عجائب زمان) و(مواطن طيب) و(سرور) (حزاوينا خليجية).

تولى محمد عواد إدارة الفرقة المسرحية الوطنية بوزارة الإعلام عام 1981 وعُين مشرفاً لمراقبة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام.