حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 ضرورة توفر بعض المستندات للتسجيل كفرد مستقل، وفي حالة عدم توفرها يتم تسجيل المستفيد كتابع لرب الأسرة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال لأحد المستفيدين قال فيه: “لو سمحتوا حساب متابعات الخليج 365 يقول إنه تم رفض المرفقات، هل يشترط فاتورة كهرباء باسمي؟ فليس لدي أي فواتير باسمي”.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “يُشترط توفر صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك للتسجيل كمستقل، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، نسعد بخدمتك”.

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وأعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على موعد صرف الدفعة التالية من الدعم خاصة بعد تقديم موعد الدفعة السابقة.

وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار حول موعد الدفعة التالية: سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وكان حساب متابعات الخليج 365 صرف الدفعة السابقة يوم 8 أغسطس الجاري قبل حلول عيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن يتم إيداع دفعة الشهر التالي يوم 10 سبتمبر المقبل.

ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.