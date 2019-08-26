فيديو.. لحظة تدمير دفاعات المملكة لصواريخ الحوثي بسماء جازان

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - جازان

رصدت مقاطع فيديو متداولة لحظات اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران لاستهداف المدنيين في جازان.

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كما رصدت المقاطع لحظات تصدي صواريخ باتريوت التابعة لمنظومة الدفاع الجوي السعودي لصواريخ الحوثي في سماء جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير ( 6 ) صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعدة) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذلك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.