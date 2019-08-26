الخدمة المدنية: اختبار القدرة المعرفية إلزامي للجنسين لدخول المفاضلات الإدارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

تبدأ وزارة الخدمة المدنية في الثاني من شهر صفر المقبل من العام الجديد 1441هــ، في تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير، علما بأن التسجيل متاح حاليا للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية الذي سيكون من تاريخ 13 - 16 محرم 1441هـ الموافق 12 - 15 / 9 / 2019 وذلك للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء بدءا من تاريخ 28 / 5 / 1441 وحتى 1 / 6 / 1441 الموافق 23 - 26 / 1 / 2020م.

وتأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالا للفترة الأولى التي أطلقت فيما سبق، حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية من تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية، والذي يعد امتدادا لعدد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين كافة من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة، الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية فيما سبق أن من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين، والذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية، التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.