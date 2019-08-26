السعودية | أشرف غني: نعمل مع السعودية وباكستان وأوروبا من أجل سلام دائم

شكرا لقرائتكم أشرف غني: نعمل مع السعودية وباكستان وأوروبا من أجل سلام دائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس جمهورية أفغانستان، في مقابلة مع "العربية"، إن بلاده تعمل مع السعودية لتطوير العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أهمية دور المملكة وكذلك باكستان والأوروبيين في إحلال سلام دائم في أفغانستان.

وقال أشرف غني: "بالنسبة للسياسة الخارجية السعودية، فالسيد (عادل) الجبير والآخرون سيعملون معنا من أجل دفع العلاقات بين البلدين، وتنسيق وجهات النظر من أجل سلام دائم، وهو هدف أفغانستان والمنطقة أيضاً".

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وأضاف أنه "بناء على هذا التنسيق الثنائي وكذلك التنسيق مع الأوروبيين وباكستان ستتحسن الأوضاع".

ومطلع هذا الشهر، جددت الخارجية السعودية تضامن السعودية مع جمهورية أفغانستان ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، وذلك بالتوازي مع إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

الانفجار المدمر وقع بعد يوم واحد من إعلان مبعوث الولايات المتحدة وطالبان عن التقدم المحرز في محادثاتهما بشأن التفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 سنة في أفغانستان.