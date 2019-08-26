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أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس، بلغ 448119 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.
وبيّنت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، فقد غادر274587 حاجاً المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 173509 حجاج.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 10:44 AM
وفقاً لإحصائية حركة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن
أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس، بلغ 448119 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.
وبيّنت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، فقد غادر274587 حاجاً المدينة المنوّرة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 173509 حجاج.
، تعرّف على آخر تحديث لعدد الحجاج في طيبة الطيبة ،
المصدر : الخليج 365
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