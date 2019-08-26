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الدرب .. حريق ناقلة وقود يُغلق الطريق الدولي والدفاع المدني يسيطر

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محمد بن مسعود - الدمام - نتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب .. ولم تسجل أيّ إصابات

تسبّب حريقٌ هائلٌ شبَّ في ناقلة وقود، صباح اليوم، في إغلاق الطريق الدولي بمحافظة الدرب- شمالي جازان، وعرقلة السير؛ ما استدعى تدخل الجهات الأمنية لإيجاد طرق بديلة.

من جانبه، أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب باشرت حريق ناقلة وقود بدوّار البلدية؛ حيث تمّ إخماد الحريق من قِبل فرق الدفاع المدني ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب، ولم تسجل أيّ إصابات في الموقع، ولله الحمد.

الدرب .. حريق ناقلة وقود يُغلق الطريق الدولي والدفاع المدني يسيطر

الدرب .. حريق ناقلة وقود يُغلق الطريق الدولي والدفاع المدني يسيطر

الدرب .. حريق ناقلة وقود يُغلق الطريق الدولي والدفاع المدني يسيطر

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26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 10:41 AM

نتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب .. ولم تسجل أيّ إصابات

الدرب .. حريق ناقلة وقود يُغلق الطريق الدولي والدفاع المدني يسيطر
فهد كاملي

تسبّب حريقٌ هائلٌ شبَّ في ناقلة وقود، صباح اليوم، في إغلاق الطريق الدولي بمحافظة الدرب- شمالي جازان، وعرقلة السير؛ ما استدعى تدخل الجهات الأمنية لإيجاد طرق بديلة.

من جانبه، أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب باشرت حريق ناقلة وقود بدوّار البلدية؛ حيث تمّ إخماد الحريق من قِبل فرق الدفاع المدني ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب، ولم تسجل أيّ إصابات في الموقع، ولله الحمد.

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المصدر : الخليج 365

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