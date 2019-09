، تدخل جراحي عالي الخطورة ينقذ حياة مريضَي قلب بنجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - شمل التبريد إلى درجة ١٨ مئوية .. ترقيع للعضلة وترميم شريان

أجرى فريق طبي متخصّص في جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بنجران، بنجاح، ولله الحمد، عمليتَي قلب مفتوح لمريضين أسهمتا -بفضل الله- في إنقاذ حياتهما؛ حيث تمّ استخدام أحدث تقنيات الجراحة والتخدير التي شملت التبريد إلى درجة ١٨ مئوية وإيقاف الدورة الدموية تماماً لمدة نصف ساعة لترميم الشرايين المتهتكة.

وقالت "الصحة" في نجران، أن الحالتين تطلبتا تدخلاً جراحياً عالي الخطورة؛ حيث كانت الأولى تتطلب ترقيع جرح غائر في عضلة القلب through and through والثانية كانت لترميم الشريان الأورطي الصاعد والشريان الأهم المتفرع منه Innominate artery وبفضل الله أُجريت العمليتان بنجاح ليعود القلب للنبض مجدّداً وبشكل طبيعي.

وبينت "الصحة" ، أن حالة المريضين مستقرة ويتلقيان حالياً الرعاية الصحية اللازمة من قِبل الأطباء في المركز.