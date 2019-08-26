، شجار على العشاء بين ترامب وقادة مجموعة "السبع" .. هذا هو السبب ،

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قال موقع إخباري روسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تشاجر مع زملائه في قمة مجموعة "السبع" في (فرنسا) حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.
وأوضح موقع "سبوتنيك" أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها، إن شجاراً وقع بين ترامب؛ وزملائه في مجموعة "السبع" حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.
وبحسب المصادر، رفض ترامب؛ مسألة أن تبقى مجموعة السبع اتحاداً للديمقراطيات الليبرالية، وأصرّ على عودة روسيا إلى المجموعة.
في وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي"، إن مسألة دعوة روسيا إلى مجموعة السبع نُوقشت على العشاء من قِبل قادة المجموعة في بياريتس، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة موسكو.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أنه ناقش مسألة عودة روسيا إلى مجموعة السبع مع قادة المجموعة خلال لقاء أمس، لكن لم يوافقه الجميع على ضرورة عودتها.
وقال ترامب؛ في تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا ببلدة بياريتس جنوب غربي فرنسا، "هناك عمل مستمر، وكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابياً، مع ما يشهده العالم".
وأضاف ترامب، "ناقشنا الأمر ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".
وقال المتحدث باسم "الكرملين"، في وقت سابق، الأحد، إنه إذا تمّ توجيه الدعوة لعودة الرئيس بوتين إلى مجموعة السبع، فإنه ستتم دراستها.
شجار على العشاء بين ترامب وقادة مجموعة "السبع" .. هذا هو السببصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-26
قال موقع إخباري روسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تشاجر مع زملائه في قمة مجموعة "السبع" في (فرنسا) حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.
وأوضح موقع "سبوتنيك" أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها، إن شجاراً وقع بين ترامب؛ وزملائه في مجموعة "السبع" حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.
وبحسب المصادر، رفض ترامب؛ مسألة أن تبقى مجموعة السبع اتحاداً للديمقراطيات الليبرالية، وأصرّ على عودة روسيا إلى المجموعة.
في وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي"، إن مسألة دعوة روسيا إلى مجموعة السبع نُوقشت على العشاء من قِبل قادة المجموعة في بياريتس، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة موسكو.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أنه ناقش مسألة عودة روسيا إلى مجموعة السبع مع قادة المجموعة خلال لقاء أمس، لكن لم يوافقه الجميع على ضرورة عودتها.
وقال ترامب؛ في تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا ببلدة بياريتس جنوب غربي فرنسا، "هناك عمل مستمر، وكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابياً، مع ما يشهده العالم".
وأضاف ترامب، "ناقشنا الأمر ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".
وقال المتحدث باسم "الكرملين"، في وقت سابق، الأحد، إنه إذا تمّ توجيه الدعوة لعودة الرئيس بوتين إلى مجموعة السبع، فإنه ستتم دراستها.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
09:26 AM
موقع إخباري روسي ينشر تفاصيل الواقعة نقلاً عن "الجارديان" البريطانية
قال موقع إخباري روسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تشاجر مع زملائه في قمة مجموعة "السبع" في (فرنسا) حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.
وأوضح موقع "سبوتنيك" أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها، إن شجاراً وقع بين ترامب؛ وزملائه في مجموعة "السبع" حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.
وبحسب المصادر، رفض ترامب؛ مسألة أن تبقى مجموعة السبع اتحاداً للديمقراطيات الليبرالية، وأصرّ على عودة روسيا إلى المجموعة.
في وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي"، إن مسألة دعوة روسيا إلى مجموعة السبع نُوقشت على العشاء من قِبل قادة المجموعة في بياريتس، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة موسكو.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أنه ناقش مسألة عودة روسيا إلى مجموعة السبع مع قادة المجموعة خلال لقاء أمس، لكن لم يوافقه الجميع على ضرورة عودتها.
وقال ترامب؛ في تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا ببلدة بياريتس جنوب غربي فرنسا، "هناك عمل مستمر، وكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابياً، مع ما يشهده العالم".
وأضاف ترامب، "ناقشنا الأمر ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".
وقال المتحدث باسم "الكرملين"، في وقت سابق، الأحد، إنه إذا تمّ توجيه الدعوة لعودة الرئيس بوتين إلى مجموعة السبع، فإنه ستتم دراستها.
، شجار على العشاء بين ترامب وقادة مجموعة "السبع" .. هذا هو السبب ،
المصدر : الخليج 365
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