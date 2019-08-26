، "الخدمة المدنية": اختبار "المعرفية" متطلب للوظائف الإدارية والتقديم للنساء منتصف المحرم ،

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قالت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، إنها ستبدأ في الثاني من شهر صفر المقبل من العام الجديد 1441هــ، تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير.
وتابعت: علماً أن التسجيل متاحٌ حالياً للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية الذي سيكون من تاريخ ١٣ - ١٦ المحرم ١٤٤١هـ الموافق 12 - 15 / 9 / 2019 وذلك للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء بدءاً من تاريخ ١٤٤١/٥/٢٨ حتى ١٤٤١/٦/١ الموافق ٢٣-٢٦ /٢٠٢٠/١م.
تأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالاً للفترة الأولى التي أطلقت فيما الخليج 365 حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية من تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية الذي يعد امتداداً لعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين كافة من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أكدت فيما الخليج 365 أن مَن الخليج 365 لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون التقدم على المفاضلات الإدارية، إلى التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 10:21 AM
الوزارة كانت قد أكدت أن مَن الخليج 365 لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى
قالت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، إنها ستبدأ في الثاني من شهر صفر المقبل من العام الجديد 1441هــ، تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير.
وتابعت: علماً أن التسجيل متاحٌ حالياً للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية الذي سيكون من تاريخ ١٣ - ١٦ المحرم ١٤٤١هـ الموافق 12 - 15 / 9 / 2019 وذلك للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء بدءاً من تاريخ ١٤٤١/٥/٢٨ حتى ١٤٤١/٦/١ الموافق ٢٣-٢٦ /٢٠٢٠/١م.
تأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالاً للفترة الأولى التي أطلقت فيما الخليج 365 حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية من تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية الذي يعد امتداداً لعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين كافة من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أكدت فيما الخليج 365 أن مَن الخليج 365 لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون التقدم على المفاضلات الإدارية، إلى التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.
، "الخدمة المدنية": اختبار "المعرفية" متطلب للوظائف الإدارية والتقديم للنساء منتصف المحرم ،
المصدر : الخليج 365
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