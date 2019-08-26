ودعت المواطنين والمواطنات كافة إلى الاستفادة من خدمة مواعيد الجوازات الإلكترونية المتاحة لهم عبر منصة «أبشر» التي تسمح بحجز موعد لمراجعة إدارات وفروع الجوازات لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية بمنصة «أبشر».
شاهد بالصور: أبرز الأحداث في تاريخ السعودية
وأشارت الجوازات إلى أن تنفيذ خدمة المواعيد من خلال منصة «أبشر» عن طريق اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، مواعيد، الجوازات، والانتقال لخدمة المواعيد، وحجز موعد جديد، وتحديد الخدمة المطلوب تنفيذها، واختيار الموعد من خلال المواعيد المتاحة في قائمة المواعيد، واختيار التاريخ والوقت المناسبين، واختيار الإدارة التي يرغب المستفيد مراجعتها.
وحثت الجوازات جميع المواطنين والمواطنات إلى أهمية التسجيل والتفعيل في «أبشر» ليتمكنوا من الاستفادة من تنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المواعيد الإلكترونية لجوازات المواطنات فوق 21 عاما.. قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.