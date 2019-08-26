بشارة زفها بن حثلين .. توجيه من محمد بن سلمان بدراسة إقامة مزاينات المناطق

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بشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، ملاك الإبل، بتوجيه المشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

واختتم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة شهر مارس الماضي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث شهد مشاركة أول امرأة في سباقات الهجن، والتي كانت من خلال الأميرة جميلة بنت عبدالمجيد بن سعود بن عبدالعزيز.





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