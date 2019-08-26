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يحتاج المستخدم إلى حساب جوجل لكي يتمكن من استعمال خدمات الشركة الأمريكية الشهيرة. وإذا رغب المستخدم في شراء تطبيقات أو كتب أو أفلام من متجر جوجل بلاي، فلابد من وجود اسم مستخدم وكلمة مرور، ولكن ما العمل عند نسيان بيانات حساب جوجل؟

وللإجابة عن هذا السؤال، أوضحت بوابة الاتصالات “موبيل زيشر.دي” الألمانية أنه ينبغي أولا البحث عن اسم المستخدم على الهاتف الذكي، من خلال تصفح قائمة الإعدادات والنقر على بند الحسابات (Accounts)، وفي بعض الأحيان يحمل هذا الزر اسم (المستخدم والحسابات) (User & Accounts) أو (السحابة والحسابات) (Cloud & Accounts).

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وبعد ذلك يظهر عرض عام لجميع الحسابات المرتبطة بالهاتف الذكي، وتحت بند “جوجل” يمكن العثور على اسم المستخدم، وعادة ما يكون عنوان البريد الإلكتروني منتهياً بالمقطع (@gmail.com).

وفي الخطوة التالية ينبغي فتح متصفح الويب على حاسوب أو جهاز لاب توب منفصل، ثم استدعاء صفحة جوجل على الويب، وبعد ذلك يتم النقر على الزر الموجود أعلى الجانب الأيمن لإجراء عملية تسجيل الدخول (Sign in) مع إدخال اسم المستخدم، ثم النقر على زر (مواصلة) لإدخال كلمة المرور، وأسفل هذه الخانة يمكن النقر على بند (نسيت كلمة المرور؟) (Forgot Password).

وتبعاً للإعدادات المحددة مسبقاً، فإنه تتوفر للمستخدم هنا عدة خيارات، حيث يمكن لشركة جوجل أن تقوم بإرسال رسالة إلى عنوان بريد إلكتروني آخر أو إلى الهاتف الذكي المرتبط بالحساب. وفي بعض الأحيان قد يتطلب الأمر إجراء أمان آخر يتم تأكيده على الهاتف الذكي بشكل إضافي، ويشير هذا الإجراء إلى أن المستخدم يرغب في الوصول إلى حسابه من حاسوب مكتبي أو جهاز لاب توب.

