وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول- عمليات (حائل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الكهربائية).

. أخصائي الزراعة- التطبيقات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الزراعية.

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. مدير- السلامة والصحة والبيئة والجودة (حائل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية، هندسة العمليات)، ويفضل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

. مشرف- صيانة الكهربائية والإصلاح (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

