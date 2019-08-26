شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: السعودية والإمارات حجر الزاوية ضد التطرف والفوضى والان مع التفاصيل

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن العلاقة الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات، وقيادتيهما والتعاون الوثيق في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم.

وكتب الأمير خالد بن سلمان -في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: إن "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، وقيادتيهما، يحفظهما الله، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها، أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم".

وتابع قائلا: نعمل اليوم سويا مع أشقائنا في الإمارات؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين، وسنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم إيرانيا أو تنظيما القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن.

وأضاف: الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية، وشتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني، وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب؛ تقرباً وتزلفاً لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة.