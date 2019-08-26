المدنية: التقديم على المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية للنساء أواسط شهر محرم

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تبدأ وزارة الخدمة المدنية في الثاني من شهر صفر القادم من العام الجديد 1441هــ، في تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير، علماً ان التسجيل متاح حاليا للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية والذي سيكون من تاريخ ١٣-١٦ محرم ١٤٤١هـ الموافق 12 – 15 /2019/9 وذلك للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء بداً من تاريخ ١٤٤١/٥/٢٨ وحتى ١٤٤١/٦/١ الموافق ٢٣-٢٦ /٢٠٢٠/١م.

وتأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالاً للفترة الأولى والتي أطلقت فيما سبق حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية من تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية والذي يعد امتداداً للعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد اكدت فيما سبق بأن من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين والغير تربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.