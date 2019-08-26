أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة يباشرون عملهم في مدارس تعليم صبيا

جدة - عمرو شويل صبيا- الخليج 365:

باشر أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة من منسوبي تعليم محافظة صبيا أمس، عملهم في مدارسهم بعد إجازة فترة الصيف استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ ، الذي سيبدأ بعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة الأحد المقبل.

ورحب مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي بعودة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات لمدارسهم بعد قضاء إجازة الصيف، مؤكداً أهمية ما يقدمه المعلم والمعلمة كونهما الركيزة الأساسية في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يحفظ أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات .