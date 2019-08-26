الان تتابع تنبيه عاجل: هطول أمطار على منطقة الباحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365:
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
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