الان تتابع التأمينات الاجتماعية: فتح باب القبول للرجال والنساء في برنامج النخبة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب القبول في (برنامج النخبة) المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج (رجال ونساء) .

والبرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج ، و تسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج تدريبية مكثفة ، كما أن البرنامج يهتم بتدريب وتطوير الملتحقين لزيادة قدراتهم وتزويدهم بمعرفة متقدمة حول كيفية عمل جميع الإدارات في المؤسسة.

ومن ضمن شروط الانضمام للبرنامج:أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس من احدى الجامعات المعتمدة من التعليم العالي .

وأن يكون المتقدم/ المتقدمة من حديثي التخرج لذات السنة سنة 2019 وأن لا يقل المعدل الاكاديمي عند التخرج عن التالي:

أ. 3 من 4 (من الجامعات التي يكون معدلها من 4).

ب. 4 من 5 (من الجامعات التي يكون معدلها من 5).

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أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً من التقويم الميلادي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب والتقديم مفتوح للرجال والنساء بشرط ان يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

علما بأن انطباق الشروط لا يعني القبول وانما سيخضع المرشحين للمفاضلة وعدد من الاختبارات من قبل مختصي البرنامج.

تاريخ انتهاء التقديم هو 29/09/2019.

المهاراتان يكون المتقدم/ المتقدمة من حاملي أحد التخصصات التالية:

الإدارة الصناعية ، بحوث العمليات ، ادارة العمليات، هندسة صناعية ،إدارة الجودة، دراسات اكتواريه، التحليل الكمي، أساليب كمية، إحصاء، ورياضيات. نظم معلومات ادارية، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات، التمويل و الاستثمار، الإدارة المالية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://career.gosi.gov.sa/ar

وذلك حتى تاريخ 2019/9/29.