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نفى المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية لدى المملكة عارف أبو حاتم، أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأيّ تصريحات مسيئة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً.
وقال: إن بعض قنوات التحريض دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسياً مع بعض الأطراف.
وأكّد المستشار عارف أبو حاتم -بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية-، أن الإعلامي أنيس منصور أحمد حميدة؛ لم يعد يحمل أيّ صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن "صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض" التي يحملها الإعلامي أنيس منصور؛ هي صفة منتحلة؛ حيث لم يشغل هذه الوظيفية من سابق أو لاحق، موضحاً أن الإعلامي أنيس منصور؛ عمل مساعداً له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة العربية السعودية بصورة نهائية.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 08:35 AM
قال: "حميدة" ادّعى صفة منتحلة حيث لم يشغل هذه الوظيفية من سابق أو لاحق
نفى المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية لدى المملكة عارف أبو حاتم، أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأيّ تصريحات مسيئة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً.
وقال: إن بعض قنوات التحريض دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسياً مع بعض الأطراف.
وأكّد المستشار عارف أبو حاتم -بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية-، أن الإعلامي أنيس منصور أحمد حميدة؛ لم يعد يحمل أيّ صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن "صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض" التي يحملها الإعلامي أنيس منصور؛ هي صفة منتحلة؛ حيث لم يشغل هذه الوظيفية من سابق أو لاحق، موضحاً أن الإعلامي أنيس منصور؛ عمل مساعداً له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة العربية السعودية بصورة نهائية.
، المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية ينفي إدلائه بأيّ تصريحات مسيئة للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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