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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاءٍ من مناطق (القصيم، حائل، تبوك).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 08:22 AM
غيوم وسحب على القصيم وحائل وتبوك
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاءٍ من مناطق (القصيم، حائل، تبوك).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.
، أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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