زوج المواطنة المختطفة بإسطنبول يكشف آخر التطورات

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كشف زوج المواطنة السعودية المختطفة في إسطنبول التركية، عن آخر تطورات الوضع، مشيرًا إلى أن البحث لا زال جاريًا عنها.
وأوضح الزوج، أنه ليس من المعقول ألا يتم الكشف عن أي معلومات خلال 12 يوماً (منذ اختطافها).
وأشار إلى أنه وصل رسالة إليه تؤكد عملية الخطف، وأن المنطقة التي تم اختطافها مزودة بكافة الكاميرات.
كما طالب بعدم نشر أي معلومات مغلوطة حتى يتم الكشف عن نتائج البحث والتحقيقات.
وأكد أن القنصلية السعودية في إسطنبول تتواصل معه بشكل يومي وتتابع التحقيقات مع الأجهزة الأمنية التركية حيال القضية.
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