هيئة النقل: أكثر من 600 ألف مواطن يعملون في تطبيقات توجيه المركبات

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ذكر المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عبدالله صايل المطيري أن عدد السعوديين العاملين في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات تجاوز 600 ألف سائق.

وأضاف المطيري أن التوطين في هذا القطاع إلزامي وبلغت نسبته نحو 96%، داعياً -بحسب “المدينة”- السائقين العاملين في هذا المجال للتواصل مع الهيئة في حال تعرضوا لمضايقات من قِبل الشركات المشغلة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- لاتخاذ ما يلزم بشأن توطين العمل في نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية.

