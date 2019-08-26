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وثقت كاميرا مراقبة خاصة بأحد المحلات في الطائف، لحظة دهس وصدم الشيول للسيارات يوم الخميس الماضي، والذي نتج عنه أضرار فادحة في السيارات وإصابة امرأة ونقلها للمستشفى.
وأظهر مقطع فيديو السيارات الأربع المتوقفة على يمين الطريق، فيما ظهر الشيول يسير بسرعة عالية، وانحرف إلى اليمين، ليندفع إلى السيارات ويدهسها ويدفع بعضا منها أمامه حتى توقف.
يُذكر أن الحادث وقع على طريق سيسد بالحلقة الشرقية في الطائف، فيما نجت امرأة من الموت، حيث تعرّضت لإصابة نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لحظة دهس “الشيول” للسيارات المتوقفة في الطائف ونجاة امرأة من الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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