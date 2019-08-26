أكد المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية لدى المملكة، عارف أبو حاتم، أن الإعلامي أنيس منصور أحمد حميدة، لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن صفة «المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض» التي يحملها الإعلامي أنيس منصور هي صفة منتحَلَة؛ حيث لم يشغل هذه الوظيفية من سابق أو لاحق، موضحًا، أن الإعلامي أنيس منصور قد عمل مساعدًا له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة العربية السعودية بصورة نهائية.
ونفى أبو حاتم، أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا.
وقال أبو حاتم: إن بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسيًّا مع بعض الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة اليمنية بالمملكة تتبرأ من أنيس منصور: «لا يحمل أي صفة وظيفية لدينا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.