سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق26أغسطس 2019 م واس

اهتمت االصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضع العسكرية ، مشيرة إلى إستمرار الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور جنوب العاصمة وسط سقوط المزيد من القتلى والجرحى ونزوح مزيدا من العائلات جراء شدة القصف فى مناطق القتال ، ومبينة إستمرار الجيش بملاحقة العصابات التشادية فى منطقة مرزق جنوبا .

وأشارت الصحف لأعلان المجلس الأعلى للدولة، إبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبع الواردة في الاتفاق السياسي في مناصبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن تسمية رؤسائها رسميًّا، كما بحث فى الإجتماع التي خُصِّص لمناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية بالبلاد، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين،ونوهت الصحف إلى إعلان السفارة الفرنسية في ليبيا أن باريس استضافت اجتماعًا سداسيًّا دوليًّا حول ليبيا؛ لدراسة وتقييم الأوضاع الأمنية والمالية في ليبيا بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس غسان سلامة، موضحة أن الاجتماع ضم دول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا والإمارات ومصر، وبحث الخطة التي قدمها سلامة لمجلس الأمن.

وتطرقت الصحف إلى تجديد رئيس النيجر، محمد إيسوفو، دعم بلاده جهود التسوية السياسية للأزمة التي تمر بها ليبيا ووقوفه إلى جانب الشعب الليبي في محنته، مؤكدا أنه لا يوجد سوى حل واحد للأزمة وهو استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد.

ونقلت الصحف دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لوضع حد للأزمة الليبية والبدء في عملية تسوية سياسية شاملةخلال كلمته فى قممة السبع الكبارلفرنسا ، موضحا إن الوضع في ليبيا من الجسامة والخطورة، بما يستوجب التطرق إليه بشكل خاص، مضيفا إن تفاقم الأوضاع في ليبيا وأثر ذلك على أمن واستقرار مواطنيها،وعرجت الصحف على تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الجميع سيعاني من تدفقات الهجر إذا لم يتم التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا،لافتا إلى أنه «إذا لم يتم التوصل إلى حل للأوضاع في ليبيا، فإن الجميع سيعاني من مشكلة الهجرة في منطقة البحر المتوسط.

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