رابط التسجيل في نظام نور وطريقة التسجيل في NOOR 1440 هـ لرياض الأطفال

إنطلق الموسم الدراسي في دولة المملكة العربية السعودية، وبدأت عمليات البحث عن موقع نظام نور، الذي يدير المنظومة التعليمية في دولة المملكة، حيث يعتبر نظام نور منظومة تعليمية متكاملة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى كافة الخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في نظام نور رياض الأطفال، يذكر ان وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن البدء بإستقبال طلبات التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال والطلاب والطالبات المنقولين،وقد أكدت الوزارة على أنه سوف يتم فتح ما يقارب 1460 مدرسة في المملكة من خلال موقع نظام نور.

تعرف على طريقة التسجيل في رياض الأطفال في نظام نور

كشفت وزارة التعليم السعودية عن البدء بإستقبال طلبات التسجيل في رياض الأطفال منذ يوم أمس الأحد الموافق 26-08-2019، من أجل البدء بالتسجيل في مدراس الطفولة المبكرة لكافة المستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف، وقد طلبت الوزارة بضرورة القيام بإنشاء حساب ولي أمر في الموقع الرسمي لنظام نور والقيام بتفعيله، وذلك في إطار التمهيد لعملية التسجيل.

طريقة التسجيل في نظام نور NOOR

الدخول إلى نظام نور من هــــنـــا القيام بتعبئة كافة الخانات المطلوبة النقر على كلمة تسجيل الدخول وبذلك تكون قد سجلت حساب جديد يمكنك التنقل من خلاله .

مميزات نظام نور

متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة.

القيام بالإستعلام عن نتائج الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

إتاحة التسجيل في نظام نور لأولياء الأمول من خلال تسجيل البنين والبنات في رياض الأطفال أو الصف الأول .

معرفة درجات الطلاب والطالبات في النظام.

معرفة أيام الحضور والغياب

معرفة التقويم الدراسي المتبع لهذا العام من قبل الوزارة .

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