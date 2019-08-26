أول تعليق من السفارة اليمنية في الرياض على تصريحات مستشارها الإعلامي المسيئة للمملكة

علقت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، اليوم الأحد، على تصريحات الإعلامي أنيس منصور أحمد حميدة المسيئة للمملكة، والذي يعرف نفسه بأنه مستشار إعلامي لسفارة اليمن.

وأكدت السفارة في بيان صحفي، أن الإعلامي اليمني أنيس منصور أحمد حميدة “لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في السفارة اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي”. وأوضحت أن صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض التي يحملها أنيس منصور هي صفة منتحلة؛ حيث لم يشغل هذه الوظيفة من سابق أو لاحق. وأضافت السفارة اليمنية في الرياض: أن “بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسيا مع بعض الأطراف”.