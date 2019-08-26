حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم (الأحد)، سائقي الدراجات العادية والآلية من التعلق بالمركبات أثناء السير أو سحب أشياء تعرّض مستخدم الطريق للخطر.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يجب على قائد الدراجة الآلية أو العادية تجنب أمرين هُما التعلق بالمركبات، وسحب أو حمل ما يعرّض سلامة الآخرين للخطر، مشيرة إلى أنه ستُسجل مخالفة مرورية على مرتكب أي منهما. وتُعتبر استعانة سائقي الدراجات الآلية والعادية بغيرها من المركبات في جر دراجاتهم مخالفة من المخالفات المرورية المتضمنة في جدول المخالفات رقم “2”، والتي يعاقب مرتكبها بغرامة مالية بين 150 و500 ريال أو الحبس من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور”: التعلق بالمركبات وسحب أشياء بالدراجات مخالفتان مروريتان.. وغرامتهما تصل إلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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