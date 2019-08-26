أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الرقيبين الشهيدين «شراحيلي» و«إدريس»

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب قاسم بن أحمد قاسم الشراحيلي، ولذوي الشهيد الرقيب إبراهيم بن أحمد موسى إدريس، من منسوبي القوات البرية اللذَيْن استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذَيْن استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.