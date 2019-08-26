نائب أمير جازان: جهود الجنود البواسل تفشل محاولات الحوثي العدوانية

في الوقت الذي نجحت قوات الدفاع الجوي السعودية في التصدي لستة الصواريخ بالستية أطلقتها المليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه الاعيان المدنية بجازان، قال نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، اليوم الأحد، «إن الأمن والأمان في المملكة تحت ظل قيادة الحزم والعزم، حفظهم الله، وبشعبها الجبار وجنودنا البواسل الأبطال».

وتابع أن محاولات الحوثي برهان جديد لنواياه العدوانية ضد جيرانه والمدنيين العزل، دائمًا ما تسجل فشلها الذريع في مواجهة الجنود البواسل اليقظين لكل المحاولات.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه الأعيان المدنية بجازان.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، ‏أن الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.