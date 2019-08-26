السعودية | التحالف: تؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة “شبوة” باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف: تؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة “شبوة” باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:51 صباحًا, 26 أغسطس 2019 م المناطق _ الرياض صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن القيادة المشتركة للتحالف تؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة (شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانياً بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية-إماراتية) تبدأ في العمل اليوم الاثنين (26 اغسطس 2019م) للعمل على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في (شبوة، وأبين)، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة (عدن).

ودعا العقيد المالكي كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى .

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