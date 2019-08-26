شكرا لقرائتكم خبر عن 367.5 مليون ريال لتمويل إنشاء مدارس وطرق في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أبرم الصندوق السعودي للتنمية، اتفاقيتين لمشاريع التنمية في أفغانستان، يقدم بموجبهما قرضاً بمبلغ 180 مليون ريال، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الدائري في كابل (المرحلة الأولى)، وآخر بـ187.5 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مدارس، ليصل حجم المساعدات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لمشاريع التنمية في أفغانستان إلى مبلغ إجمالي قدره 922.5 مليون ريال «أي ما يعادل نحو 246 مليون دولار أمريكي».

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، بمقر إقامته في جدة أمس (الأحد) رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار التعاون الوثيق بين حكومتي المملكة وأفغانستان، كما يعبر عن الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومدى الاهتمام والدعم المستمر اللذين توليهما حكومة المملكة العربية السعودية لدعم المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة الأفغانية، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعب الأفغاني الشقيق.