شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه» في تقريرها للفيصل: 0 %«المتعثرة».. 23 ساعة ضخ يومية لـ 96 % من الأحياء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الخطة العشرية المستقبلية لشركة المياه الوطنية في القطاع الغربي (من 1440/‏1450)، والتي أعلنت فيها أن نسبة المشاريع المتعثرة في كل من مكة المكرمة وجدة 0%.

وترأس الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لاستعراض خطة الشركة والأعمال التي نفذتها خلال العامين الماضيين، والتي قدمها رئيس القطاع الغربي للشركة المهندس محمد الغامدي، مبينا أنه تم تحسين الأداء التشغيلي بجدة حيث ارتفع متوسط ساعات الضخ هذا العام 1440إلى 23 ساعة في اليوم، واستفاد منها 269 حيا من أصل 280 حياً (نسبة 96%).

وتخلل الاجتماع عرض نتائج نجاح خطة موسم الحج للعام 1440، إذ بلغ إجمالي الضخ 41 مليون متر مكعب، ووصول كمية الإمداد والتوزيع اليومي إلى رقم قياسي بلغ مليون متر مكعب، دون أي تأثير على إمدادات المياه في جدة والطائف، كما ارتفع معدل ساعات الضخ لأحياء مدينة مكة المكرمة إلى 22 ساعة هذا العام.

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وتطرق الاجتماع إلى أعمال شركة المياه الوطنية في محافظات المنطقة الأخرى، والتي تم تقديم الخدمات فيها لأول مرة من خلال الشبكات وما تم تنفيذه حتى الآن، والمستهدف مستقبلا بالخطة العشرية، كذلك تطرق إلى شرح عن مشروع المخطط الإستراتيجي للتغطية الشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة، والذي يجري العمل به حالياً، ويعدّ من المشاريع المهمة والحيوية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، لتلبية الطلب المتوقع للمياه والصرف الصحي للمنطقة خلال السنوات العشر القادمة، وسيتم الانتهاء من كامل مخرجات المشروع بنهاية عام 2020.

من جهة ثانية، هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، المدير العام للتعليم بجدة المُعين حديثا الدكتور سعد المسعودي، وذلك خلال استقباله أمس بمقر الإمارة بجدة.

وفيما استمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن خطة التعليم بجدة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد، سأل الله تعالى له التوفيق في المهمات الموكلة إليه.

من جهته، أعرب مدير تعليم جدة عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدا حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.