شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يستقبل مدير تعليم جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بمكتبه أمس (الأحد)، الدكتور سعد بن بركي المسعودي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لإدارة التعليم في جدة.

وقدم له التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً له ولزملائه مزيداً من التوفيق والسداد.

بدوره، عبر الدكتور المسعودي عن شكره وتقديره لتوجيهاته ودعمه ومتابعة أنشطة وبرامج ومبادرات التعليم بمحافظة جدة.