شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: تغيير مسمى «المعاهد» وإيقاف دراسة الدبلومات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما تم تداوله حول إغلاق المعاهد القرآنية، مؤكدةً على لسان المتحدث باسمها عبدالعزيز العسكر، أن التعميم الصادر بهذا الشأن يهدف إلى تصحيح الوضع النظامي لها ليكون مسماها مراكز تدريبية وبرامجها دورات تدريبية وليست دبلومات. وقال العسكر في تغريدات عبر حسابه في تويتر أمس (الأحد)، إن تغيُّر المسميات لا يشكل ضرراً على استمرار حلقات تحفيظ القرآن، والوزارة تسعى بكل جهدها لخدمة القرآن الكريم وأهله، علماً أن الذي قرر المعاهد هو المجلس الأعلى للجمعيات ومن أعضائه رؤساء جمعيات التحفيظ، وهو الذي اتخذ قراره أيضاً بإنهاء النظام الحالي للمعاهد وإيقاف دراسة الدبلومات، لأنها ليست معتمدة من الوزارة حتى يمكن الاعتماد عليها في حفظ حقوق الطلاب والطالبات، إذ إن الوزارة ليست جهة اختصاص في إنشاء المعاهد والإشراف الأكاديمي عليها، وبناءً على ما سبق فستعمل الجمعيات على تفعيل مراكز التدريب والتأهيل عوضاً عن المعاهد.

نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما تم تداوله حول إغلاق المعاهد القرآنية، مؤكدةً على لسان المتحدث باسمها عبدالعزيز العسكر، أن التعميم الصادر بهذا الشأن يهدف إلى تصحيح الوضع النظامي لها ليكون مسماها مراكز تدريبية وبرامجها دورات تدريبية وليست دبلومات. وقال العسكر في تغريدات عبر حسابه في تويتر أمس (الأحد)، إن تغيُّر المسميات لا يشكل ضرراً على استمرار حلقات تحفيظ القرآن، والوزارة تسعى بكل جهدها لخدمة القرآن الكريم وأهله، علماً أن الذي قرر المعاهد هو المجلس الأعلى للجمعيات ومن أعضائه رؤساء جمعيات التحفيظ، وهو الذي اتخذ قراره أيضاً بإنهاء النظام الحالي للمعاهد وإيقاف دراسة الدبلومات، لأنها ليست معتمدة من الوزارة حتى يمكن الاعتماد عليها في حفظ حقوق الطلاب والطالبات، إذ إن الوزارة ليست جهة اختصاص في إنشاء المعاهد والإشراف الأكاديمي عليها، وبناءً على ما سبق فستعمل الجمعيات على تفعيل مراكز التدريب والتأهيل عوضاً عن المعاهد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإسلامية»: تغيير مسمى «المعاهد» وإيقاف دراسة الدبلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.