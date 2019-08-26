«التحالف» يدمر 6 صواريخ «باليستية» أطلقها الحوثي باتجاه جازان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دمرت قوات التحالف المشتركة مساء أمس (الأحد) 6 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعدة)، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان. دمرت قوات التحالف المشتركة مساء أمس (الأحد) 6 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (صعدة)، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان. ووفقاً للمتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، فإن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذلك الصواريخ الباليستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة، بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.



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