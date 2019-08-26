شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين كلية «الأمن السيبراني» و«إنسبر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وقَّع عميد كلية الأمير وقَّع عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الدكتور عبدالله الدهلاوي أمس (الأحد) مذكرة تفاهم مع شركة «إنسبر» الصينية، المتخصصة في الحاسبات فائقة الأداء وأنظمة السوبر كمبيوتر، وذلك بالرياض. وأشار عميد الكلية إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق سلسلة من الاتفاقيات والشراكات المتواصلة التي تتماشى مع مرحلة تأسيس الكلية، تتضمن تأسيساً للتعاون التقني بين الكلية والشركة الصينية في مجال التدريب على أنظمة الحاسبات فائقة الأداء كجزء مكمل لبرامج التعليم الأكاديمي في الكلية. وأكد الدكتور الدهلاوي أن الكلية ستواصل التحالف مع بعض الجامعات المرموقة والشركات التقنية العالمية للإسهام في مرحلة تأسيسها وفق أفضل المعايير العالمية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاهم بين كلية «الأمن السيبراني» و«إنسبر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.