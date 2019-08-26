«التعليم» ترفع أمن وسلامة الطلاب بـ5868 حارساً وحارسة

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جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) رفعت وزارة التعليم معدل الأمن والسلامة في المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد من خلال توظيف 5868 حارس وحارسة أمن وتأهيل مدربي ومدربات أمن وسلامة مدرسية مركزيين في إدارات التعليم بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات. رفعت وزارة التعليم معدل الأمن والسلامة في المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد من خلال توظيف 5868 حارس وحارسة أمن وتأهيل مدربي ومدربات أمن وسلامة مدرسية مركزيين في إدارات التعليم بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات. وبينت الوزارة أن تجهيزات السلامة للمدارس لمبادرة تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية شملت 270 مدرسة واستهدفت 5 إدارات تعليمية، كما نفذت المرحلة الأولى في صيانة جميع المدارس المدرجة في 44 إدارة تعليمية، وسيتم تنفيذ المراحل الثلاث المتبقية من المشروع خلال العام الدراسي وفق الخطة المعتمدة مع شركة «تطوير» للمباني، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى من برامج التدريب الخارجي تشمل 88 متدرباً من جميع إدارات التعليم. وتم إطلاق برنامج «ممارس أمن وسلامة» لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة بالمدارس مستهدفاً 2500 منسق ومنسقة.



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