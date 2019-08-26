شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين ورئيس أفغانستان يبحثان تعزيز العلاقات وآخر المستجدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس (الأحد) جلسة مباحثات مع رئيس أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني.

وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.

حضر المباحثات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الأفغاني رئيس مجلس البرلمان مير رحمن رحماني، ومستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، ووزير المالية كبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، وسفير أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.

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وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في قصر السلام بجدة أمس (الأحد) رئيس أفغانستان الإسلامية، ورحب به ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس الأفغاني.

حضر الاستقبال والمأدبة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمراء خالد بن فهد بن خالد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، وفيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء.

من جهة أخرى، غادر رئيس أفغانستان مساء أمس بعد زيارة للمملكة. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.