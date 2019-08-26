شكرا لقرائتكم خبر عن غني ينوه بدور السعودية و«التعاون الإسلامي» في تعزيز السلم والأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أشاد الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بدور السعودية - دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي - وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتها المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والأمن في أفغانستان، الذي عقد في مكة المكرمة 2018.

ونوه خلال استقباله أمس (الأحد) بمقر إقامته في جدة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بدعم منظمة التعاون الإسلامي المتواصل لبلاده، ودورها الفاعل في تعزيز السلم والأمن. وأكد الرئيس الأفغاني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي والعمل معها على تنفيذ البرامج والمشاريع كافة، خاصة البرامج الثقافية والاجتماعية في مكافحة التطرف والغلو والإرهاب. من جهته، جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التزام المنظمة بمواصلة جهودها لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان، والجمع بين الفرقاء، مشيداً بدور الحكومة الأفغانية في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

وأكد وقوف المنظمة مع أفغانستان لرفع مختلف التحديات التي تواجهها، وأدان التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الأفغانية كابول.

وشدد على أن نتائج مؤتمر علماء أفغانستان، الذي استضافته المملكة وبُحثت فيه فرص السلام والاستقرار، كانت مرحلة فاصلة في البلاد، مثمناً دور السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين في الدعم المتواصل لأفغانستان.