شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي إماراتي.. والمصير مشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهيم الحامد (جدة)

منذ أن انطلق التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضد مليشيا الحوثي في مارس 2015، فإنه تحرك بناء على طلب يمني رسمي كان من ضمن أهدافه الاستراتيجية إنهاء الانقلاب ومنع تمدد النظام الايراني والحيلولة دون تهديد المليشيات للمملكة ودول الجوار.

وجاء التحالف بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات مدعوماً من دول المنطقة ليسطر بداية تاريخ جديد للمنطقة يكتبه أبناؤها بأنفسهم ويبدأ بعودة الشرعي وهزيمة المخطط الخارجي الذي يهدف للسيطرة على اليمن والذهاب به إلى أتون الخلافات الطائفية والمذهبية لخدمة أهداف خارجية لا يزال يراود أصحابها حلم السيطرة والهيمنة.

واستنفرت المملكة مع الإمارات قواتهما ولعبتا دورا أساسياً مع بقية الدول الأعضاء في التحالف العربي؛ وقدمتا التضحيات وعملتا في خندق واحد لإنهاء الانقلاب وتسخير دبلوماسيتهما لحشد الدعم للحكومة الشرعية وقطع الطريق على مناورات الانقلابيين المدعومين من نظام خامنئي والحمدين، وترسخت العلاقات التاريخية الوثيقة بين الرياض وأبوظبي أكثر وأكثر بعد تخندق البلدين في التحالف، وانعكست العلاقات الأخوية الضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، على وحدة المواقف والمصير المشترك لتحصين البيت العربي من الداخل ومنع التمدد الايراني في المنطقة.

وعندما قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات، واليمن مثال واضح؛ فإنه يجسد هذا التعاون الراسخ في إطار التحالف الذي لعبت الرياض وأبوظبي وباقي الدول دورا كبيرا في إنجاحه من خلال الشهداء الذين قدموا دماءهم في سبيل مصلحة الأمة العربية.

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وعندما أكد قرقاش أن مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين؛ فإنه يعكس حجم الاحترام الذي تكنه القيادة الإماراتية لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي ووضعهم القوات الإماراتية رهن إشارة التحالف تصديا للمشروع الإيراني التوسعي.

لقد حدد قرقاش في كلمات معدودة؛ عمق الشراكة السعودية الإماراتية التي تعتبر أعمق من المحيط وتعانق السماء؛ واختتم تصريحه بعبارة هامة عندما قال: إن استمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة، وهو ما يجسد احترام الإمارات لدور المملكة باعتبارها قائدة لهذا التحالف؛ وهي رهن إشارته.على المسار السياسي أثمرت الجهود الإماراتية السعودية المشتركة تشكيل مجموعة «الرباعية» الخاصة باليمن وتضم أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا والتي دعت إلى الحل السياسي وفق المرجعيات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني. وتعد هذه المرجعية الرباعية ضمانة سياسية بأن تكون الحلول النهائية بمنأى عن التشويش الذي يسعى إليه الانقلابيون وحلفاؤهم الإقليميون.

العلاقات بين الإمارات والمملكة ليست وليدة اليوم، فهناك إرادة وإصرار وتصميم من قيادتي البلدين أن تشكل هذه العلاقات نموذجاً يحتذى به، في ظل الانسجام التام وتكامل الرؤى تجاه القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تنوعت العلاقات على مسارات العلاقات، لتشمل مختلف الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى المسار العسكري وتشكيل التحالف العربي لنصرة الشرعية باليمن بقيادة المملكة وبمشاركة فاعلة من الإمارات، حيث أسس ذلك التحالف لعلاقة تاريخية أبدية معطرة بدماء شهداء البلدين الذين جادوا بأرواحهم في سبيل نصرة الحق ودحر الظلم. الإمارات ظلت مع التحالف لم تترك اليمن ولن تتركه إلا بعد تحقيق التحالف لأهدافه، وهي جزء أساسي من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لمواجهة الانقلابيين الحوثيين؛ حيث قدمت السعودية والإمارات وبقية الدول الأعضاء الكثير من التضحيات على الأرض اليمنية. وبينما كانت إيران وأذرعها تخططان لتهديد المملكة عبر تمكين مليشيا الحوثي من السيطرة على اليمن، كانت السعودية تضع لبنة جديدة في بناء التكامل الأمني العربي الذي توج بعاصفة الحزم لاستعادة الشرعية وقطع الأذرع الإيرانية في المنطقة بدعم من الإمارات وبقية دول التحالف.

وهكذا فإن علاقة الرياض وأبوظبي هي شراكة المصير المشترك.

نعم.. السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي.. قالها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في مؤتمر صحفي عالمي، وهو ما تثبته الأحداث على أرض الواقع.