شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد الإلكترونية لجوازات المواطنات فوق 21 عاما.. قريبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت المديرية العامة للجوازات أنها ستدرج قريبا ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة «أبشر» خدمة حجز موعد لمراجعة إداراتها المختلفة عند إصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنات اللاتي يبلغن 21 عاما فأكثر.

ودعت المواطنين والمواطنات كافة إلى الاستفادة من خدمة مواعيد الجوازات الإلكترونية المتاحة لهم عبر منصة «أبشر» التي تسمح بحجز موعد لمراجعة إدارات وفروع الجوازات لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية بمنصة «أبشر».

وأشارت الجوازات إلى أن تنفيذ خدمة المواعيد من خلال منصة «أبشر» عن طريق اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، مواعيد، الجوازات، والانتقال لخدمة المواعيد، وحجز موعد جديد، وتحديد الخدمة المطلوب تنفيذها، واختيار الموعد من خلال المواعيد المتاحة في قائمة المواعيد، واختيار التاريخ والوقت المناسبين، واختيار الإدارة التي يرغب المستفيد مراجعتها.

وحثت الجوازات جميع المواطنين والمواطنات إلى أهمية التسجيل والتفعيل في «أبشر» ليتمكنوا من الاستفادة من تنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم.