شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: أسماء وألقاب لن تسجل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلنت وكالة الأحوال المدنية أنها لن تسجل الألقاب التي ليست جزءا من الاسم مثل «الشريف والسيد والحاج»، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل «المعروف بكذا»، ولا بتسجيل الأسماء المركبة، مثل «قمر الزمان»، و«محمد خالد».
وشددت على أنه يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: «عبدالرسول» و«عبداللات».
ودعت وكالة الأحوال المدنية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى اختيار أسماء نظامية بعيدة عن الألقاب أو العبارات أو الأسماء المركبة أو المخالفة للشرع ليتم تسجيلها في السجلات.
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